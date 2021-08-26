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Başkan Büyükkılıç Ankara'da gençlik projelerini anlattı - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç Ankara'da gençlik projelerini anlattı

26.08.2021 14:40
Başkan Büyükkılıç Ankara'da gençlik projelerini anlattı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Genç Dostu Şehirler Kongresi'nde konuşmacı olarak katıldığı programda gençlerle ilgili yürüttüğü projeleri anlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Genç Dostu Şehirler Kongresi'nde konuşmacı olarak katıldığı programda gençlerle ilgili yürüttüğü projeleri anlattı.

Başkan Büyükkılıç, başkent Ankara'daki ATO Kongre Merkezi'nde Türkiye Belediyeler Birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongresi'nde gençler için yaptıkları çalışmaları ve projeleri katılımcılar ile gençlere aktardı.

Türkiye'nin dört bir yanından büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri ile gençlerin Ankara'da bir araya geldiği programda konuşan Başkan Büyükkılıç, genç dostu bir şehir olmak için kentte yaptıkları projeleri, hizmetleri ve çalışmaları gençlere anlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, 6 bin yıllık tarihe sahip medeniyetlerin beşiği olmuş Kadim Kent Kayseri'de, yaptıkları projeleri geleceğimiz olan gençlerin ihtiyaç, beklenti ve önceliklerini dikkate alacak biçimde yapılandırdıklarını belirterek, "Birliğimiz, beraberliğimiz, bereketimiz dayanışmamız olsun. Gençler sizleri seviyoruz, sizler için gelecek hazırlamaya özen gösteriyoruz. İyi ki varsınız" diye konuştu. Akademik yönden başarılı, sosyal olarak saygın, özgüven sahibi, değerlerine bağlı, tarihi gelişimine faydalı nesiller yetiştirme şiarıyla yol aldıklarını ifade eden Büyükkılıç, "Araştıran, soran, sorgulayan ve kendisine hedef belirleyen, bilinçli, bilgili ve erdemli gençler yetiştirmek için çalışmalarımız ile gençlerin geleceğine imza atıyoruz" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKKILIÇ'TAN ALKIŞLANAN KONUŞMA

'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle Kayseri'yi ilgilendiren çok önemli projelere de imza attıklarını anlatan Başkan Büyükkılıç'ın konuşması katılımcılar tarafından alkışlanırken, moderatör de 'Ne kadar güzel ve detaylı anlattınız, ağzınıza sağlık' diyerek Büyükkılıç'a teşekkür etti.

KAYSERİ, EN ÇOK ZİYARET EDİLEN STANT OLDU

Başkan Büyükkılıç, Genç Dostu Şehirler Kongresi ve Sergisi ile ilgili yaptığı açıklamada ise emeği geçen herkese teşekkür ederek, "En çok ziyaret edilen stantlardan birinin olması bizleri keyiflendiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödülümüzü almak suretiyle Kayseri'mize verilen değeri ve yapılan çalışmaları bir bakıma özetlemiş oldu. Değerli Cumhurbaşkanımıza ve Belediyeler Birliği'mizin kıymetli ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Sergi salonunda standları gezdiklerini ve gönül aldıklarını belirten Büyükkılıç, "Gençlerimize fırsat verilince ne kadar güzel projeler ürettiklerini görmenin keyfini yaşadık. Biz genç dostu, kadın dostu, çocuk dostu, büyük dostu her yaş grubuna hitap eden bir belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz. Fedakar mesai arkadaşlarım gece gündüz demeden tüm birim ve kuruluşlarıyla bu çalışmaları yapıyor, çok şükür yüz akı bir konum arz ediyor" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç Ankara'da gençlik projelerini anlattı
Başkan Büyükkılıç Ankara'da gençlik projelerini anlattı
Başkan Büyükkılıç Ankara'da gençlik projelerini anlattı
Başkan Büyükkılıç Ankara'da gençlik projelerini anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Büyükkılıç Ankara'da gençlik projelerini anlattı - Son Dakika


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