Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

11.05.2022 15:50
Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hitaplarını gerçekleştirdiği toplantıda Büyükkılıç da hazır bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda önemli konulara değindiğini belirterek, "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya ve ülke gündemine dair değerlendirmelerini dinledik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek de katıldı.

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika


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