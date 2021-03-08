Başkan Büyükkılıç Ankara'da kadın kolları kongresine katıldı - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç Ankara'da kadın kolları kongresine katıldı

08.03.2021 16:47
Başkan Büyükkılıç Ankara'da kadın kolları kongresine katıldı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif ettiği AK Parti Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif ettiği AK Parti Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılarak konuşma yaptığı kongreye Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve Kadın Kolları Üyeleri katıldı. Başkan Büyükkılıç, kongrenin koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştiğini belirterek, "İki dönemdir Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevini yürüten Lütfiye Selva Çam hanımefendi, bayrağı Ayşe Keşir Hanımefendiye teslim etti. Lütfiye Hanım'a yaptığı tüm hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Yeni yönetimi tebrik ediyor, başarılar diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç Ankara'da kadın kolları kongresine katıldı
Başkan Büyükkılıç Ankara'da kadın kolları kongresine katıldı
Başkan Büyükkılıç Ankara'da kadın kolları kongresine katıldı
Başkan Büyükkılıç Ankara'da kadın kolları kongresine katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti, Kayseri, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç Ankara'da kadın kolları kongresine katıldı - Son Dakika


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