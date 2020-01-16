Başkan Büyükkılıç, Ankara'da Kayseri'yi anlattı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi'nde bir konuşma yaptı. Başkan Büyükkılıç, konuşmasında Kayseri'de yaptıkları yatırım ve hizmetler ile akıllı şehircilik uygulamalarını anlattı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara ATO Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılan Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi'nin oturumunda konuştu. Konuşmasında yerel yönetimlerde yenilikçi finansal çözümler ve model önerilerine değinen Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda yapılan çalışmalarla ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.



Akıllı şehir uygulamaları ve diğer çalışmalarda yerli ve milli çözümler üzerinde durduklarını vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, şeffaflık ve halkla ilişkilerdeki yeni yaklaşımlara da değindi. Konuşmasında kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik çalışmalardan da bahseden Başkan Memduh Büyükkılıç, geleceğin şehirlerini bugünden kurma anlayışıyla akıllı şehircilikte önemli yatırımlara imza attıklarını söyledi ve akıllı şehircilik uygulamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Ankara'da Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi ve Sergisi'nin yanı sıra bir dizi ziyarette bulunarak Kayseri ile ilgili yatırım ve projeleri takip eden Başkan Memduh Büyükkılıç, AK parti Genel Başkan Yardımcısı ve Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi de ziyaret etti. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın da katıldığı ziyarette yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - KAYSERİ