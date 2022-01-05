Spor Toto Teşkilatı ile Büyükşehir arasında protokol imzalandı - Son Dakika
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Spor Toto Teşkilatı ile Büyükşehir arasında protokol imzalandı

05.01.2022 11:15
Spor Toto Teşkilatı ile Büyükşehir arasında protokol imzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile futbol sahalarının iyileştirilmesi ve daha modern salonlar yapımı için protokol imzaladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile futbol sahalarının iyileştirilmesi ve daha modern salonlar yapımı için protokol imzaladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç ile Bozgeyik'in yanı sıra Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Mutlu Önal ve yetkililer de protokole katıldı.

Sümer Mahallesi'nde doğal çim yüzeyli futbol sahasının sentetik çim yüzeyli sahasına dönüştürülmesi ve aynı alandaki futbol sahaları için 2 adet 500 seyirci kapasiteli çelik portatif tribün, aydınlatma, soyunma odaları ile bireysel antrenman salonu yapımı için protokol imzalandı.

Genç dostu bir belediye olarak spora ve sporcuya özel bir önem verdiklerini belirten Büyükkılıç, kentte sporun gelişmesi ve sporcunun desteklenmesi adına birbirinden güzel projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Protokol kapsamında da spor alanındaki yatırımlara yenilerini ekleyeceklerini aktaran Büyükkılıç, "İmzaladığımız protokolümüz doğrultusunda yürüteceğimiz çalışmalar şimdiden şehrimize ve sporseverlerimize hayırlı olsun. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldık ve bakanlarımızla kısa sohbetler gerçekleştirdik. Bu vesile ile de spor faaliyetleri için yaptığımız yatırımlarda hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu'na ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Bünyamin Bozgeyik'e şükranlarımızı sunuyoruz. Kayserimiz için her alanda yaptığımız yatırımlarda asla yalnız kalmadık ve bakanlarımızın, milletvekillerimizin desteklerini daima hissettik. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Teşkilatı ile Büyükşehir arasında protokol imzalandı

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Spor Toto, Kayseri, Futbol, Ankara, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Spor Toto Teşkilatı ile Büyükşehir arasında protokol imzalandı - Son Dakika


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