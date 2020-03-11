Başkan Büyükkılıç Ankara'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç Ankara'da ziyaretlerde bulundu

7 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte devam eden projelerle ilgili Ankara'da temaslarda bulundu.

Başkan Büyükkılıç Ankara'da ziyaretlerde bulundu, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte devam eden projelerle ilgili Ankara'da temaslarda bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Büyükkılıç ayrıca Kayseri adına devam eden çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek, yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi.


TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ile de bir araya gelen Büyükkılıç'ın, hızlı tren ve Belsin-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent Raylı Sistem Hattı için gelinen süreç hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:24 Kaynak: AA
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