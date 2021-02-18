Kayseri'ye yeni tıp fakültesi kararı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosundan geçti - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kente yeni bir tıp fakültesi kurulması kararının Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosundan geçtiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşen İklim Değişikliğiyle Mücadele Toplantısı'na katıldı.

Büyükkılıç, daha sonra Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile de bir araya geldi.

Ziyaretleri değerlendiren Büyükkılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İklim Değişikliğiyle Mücadele Toplantısı'nda okuduğu bildirgeyi belediye olarak desteklediklerini belirtti.

Ankara'daki görüşmelerin çok verimli geçtiğini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Kayseri'de kurulması için senatodan karar çıktı. Daha sonra YÖK'ten çıkacak karar, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilip, konu noktalanacak. Kayseri'deki sağlık alt yapısı bir bakıma tıp fakültesi ile taçlandırılmış olacak. Bir hekim olarak, bu şehre hizmet etmiş insan olarak sevincimizi paylaşıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."