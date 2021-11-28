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Başkan Büyükkılıç Antalya'daki Bölge Toplantısında Tecrübelerini Aktardı - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç Antalya'daki Bölge Toplantısında Tecrübelerini Aktardı

28.11.2021 12:55
Başkan Büyükkılıç Antalya'daki Bölge Toplantısında Tecrübelerini Aktardı

Ev sahipliğini AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın yaptığı ve aralarında Kayseri'nin de bulunduğu 17 il belediyesinin katılımıyla Antalya'da gerçekleşen gönül belediyeciliği temalı AK Parti bölge toplantısında Kayseri'den Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Ev sahipliğini AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın yaptığı ve aralarında Kayseri'nin de bulunduğu 17 il belediyesinin katılımıyla Antalya'da gerçekleşen gönül belediyeciliği temalı AK Parti bölge toplantısında Kayseri'den Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve 12 ilçe belediye başkanının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, 9 bakan yardımcısı ve 200'ü aşkın belediye başkanı da yer aldı.

BÜYÜKKILIÇ KAYSERİ BELEDİYECİLİĞİNİ VE TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

Antalya'daki bölge toplantısında katılımcılarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'de model olarak örnek gösterilen Kayseri modeli belediyeciliği ve sosyal belediyeciliğin en belirgin uygulaması olan gönül belediyeciliğine yönelik gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatarak bu kapsamda sahip olduğu belediyecilik birikimi ve tecrübelerini paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise mazeret üretmediklerini, kimseyi birbirinden ayırmadıklarını, gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, AK Parti olarak yerel seçimlerde her seferinde birinci parti çıktıklarını, şu anda 805 belediyenin AK kadroda yer aldığını söyledi.

Başkan Büyükkılıç Antalya'daki Bölge Toplantısında Tecrübelerini Aktardı
Başkan Büyükkılıç Antalya'daki Bölge Toplantısında Tecrübelerini Aktardı

Memduh Büyükkılıç, AK Parti, Kayseri, Antalya, Toplum, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Büyükkılıç Antalya'daki Bölge Toplantısında Tecrübelerini Aktardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç Antalya'daki Bölge Toplantısında Tecrübelerini Aktardı - Son Dakika
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