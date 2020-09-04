Başkan Büyükkılıç Argıncık'ta asfalt çalışmasını denetledi - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehirde yürütülen çalışmaların tamamına yakınını yerinde denetlemeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, bu kez Argıncık Mahallesi'nde Hal Kompleksi'ne giden yolda yapılan asfalt çalışmalarını denetleyerek, bölge sakinleri ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla ilçelerde ve kent merkezinde yıpranmış yollar ile yeni açılan yollarda çalışmalarını sürdürerek, Kayseri'ye yakışır hale getiriyor. Bu kez Argıncık Mahallesi'nde çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hal bölgesine giden ana arteri, köprüden mezarlığa olan kısmının altyapısında ve asfaltlarında iyileştirme çalışmaları yaptı.

Asfalt yapılan bölgede çalışmaları denetleyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri'ye yakışır hizmet sunmak amacıyla çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Argıncık Bölgesindeyiz. Hal bölgemize giden ana arterimizi köprüden mezarlığa kadar olan kısmının gerek altyapısını gerekse asfaltlarını yenilemek suretiyle Kayserimize yakışır standartlar içerisinde yollarımızı yeniliyoruz. Her şeyden önce Fen İşleri Birimimize teşekkür ediyorum. Bölgemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yalnız biz yolun standardını yükseltiyoruz. Vatandaşımız süratını artırıyor. Dolayısıyla da risk oluşturuyor. Bu yönde de bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Trafik kurallarına uyalım. Bu bölgeler tabii ki, halkın yaşadığı bölgeler olduğu için, trafik kurallarına uyup, buradaki süratı ona göre ayarlayarak, hareket edelim. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun."

Büyükşehir Belediyesi'nin çalışması tamamlandığında Argıncık Sinan Köprüsü'nden Hal Kompleksine kadar olan yol, gidiş ve geliş olmak üzere altyapısıyla beraber tamamen yenilenmiş olacak. - KAYSERİ