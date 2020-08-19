Başkan Büyükkılıç, Argıncık'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Argıncık Fevzioğlu Mahallesi'nde Horsana Caddesi diye bilenen yolda yapılan asfalt çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla gece gündüz demeden şehrin yıpranmış olan yollarını iyileştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu kez de Argıncık Fevzioğlu Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yaklaşık iki gidiş, iki geliş 4 kilometrelik yola 5 bin ton asfalt uygulaması yapıldı.

Argıncık Fevzioğlu Mahallesi'ndeki yolun aşırı yıprandığını ve her alanda olduğu gibi asfaltlama çalışmalarında da hassasiyetle hizmet ettiklerini ifade Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Gerçekten çok aşırı yıpranmışlığın verdiği sıkıntı ile araçların şoförleri sürekli şikayet ediyorlardı. Biz buranın asfaltını frezeleyip yenilemiş olduk. Hal istikametinden, şehir merkezi geliş yönünde tahrip olan bin 800 metre uzunluğundaki yol şeridinin zemin iyileştirilmesi ile KASKİ tarafından içme suyu hattı da yenilendi, yağmur suyu giderleri tamamlandı ve altyapı sorunları giderildi. Havai elektrik hatlarımızı da yerin altına almak suretiyle de ayrıca altyapı hizmetlerinin kalitesini arttırmış olduk. Elektrik Şirketimize, KASKİ'mize ve yan kuruluşlarımıza teşekkür ederim. Yolumuzun iyileştirme bedeli 2 milyon TL. Şehrimize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma, kardeşlerime teşekkür ediyorum."

Kayseri'deki yolları iyileştirip, güzelleştirince vatandaşların sürat yaptıklarını gözlemlediklerini aktaran Başkan Büyükkılıç, "Trafik kurallarına uyalım, aşırı sürat yapmayalım ve daha sonra da sıkıntıya girmeyelim. Sevincimiz kursağımızda kalmasın." ifadelerini kullandı.