Başkan Büyükkılıç, atık su arıtma tesisini ziyaret etti - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, atık su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, ileri biyolojik atık su arıtma tesisini ziyaret ederek, KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir'den bilgi aldı.

Büyükkılıç, KASKİ ile şehrin içme suyu ihtiyacının en kaliteli şekilde karşılandığını, kirli suları da çevreye zarar vermeden arıttıklarını belirtti.

İleri biyolojik atık su arıtma tesisinin yılda yaklaşık 60 milyon metreküp suyu arıttığını ifade eden Büyükkılıç, arıtılan suyun zararsız bir şekilde doğaya verildiğini, arıtma sırasında elde edilen çamurdan da gübre yapıldığını kaydetti.

Büyükkılıç, atık su arıtma tesisinin bir diğer fonksiyonunun da biyogaz üretimi olduğunu, arıtma sırasında yılda yaklaşık 2,5 milyon metreküp biyogaz üretildiğini ve biyogazdan elde edilen elektrikle de ekonomiye 3,3 milyon lira destek sağlandığını ifade etti.