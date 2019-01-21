Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç Avm Ziyaretinde

Başkan Büyükkılıç Avm Ziyaretinde

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hafta sonu tatilinde alış veriş merkezlerini ziyaret ederek hem çarşı esnafı hem de vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç Avm Ziyaretinde, System.String[]
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hafta sonu tatilinde alış veriş merkezlerini ziyaret ederek hem çarşı esnafı hem de vatandaşlarla sohbet etti.

Alış veriş merkezlerinde yoğun ilgi ile karşılanan Başkan Büyükkılıç, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı ve fotoğraf çektirdi.

Alışveriş mağazalarına da uğrayarak mağaza yöneticilerinden işlerin durumu hakkında bilgi alan ve Başkan Büyükkılıç, çocuklar için düzenlenen bir etkinliğe katılmayı da ihmal etmedi.

Kentlilik bilincinin geliştirilmesine fayda sağlayan yatırımlara her zaman kolaylık sağladıklarını ve bu tür alışveriş yatırımların şehir ekonomisine ve istihdama büyük oranda katkı sağladığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Son yıllarda AVM kültürü diye bir kültür söz konusu. Bu tür alış veriş merkezleri aynı zamanda bir cazibe merkezleri ve sosyal yaşam alanları olmuştur. Vatandaşlarımız, nezih bir ortamda alışverişlerini yapma, sosyal yönlerini geliştirme, eğlenme ve dinlenme gibi imkanlardan yararlanma imkanı buluyor. Dünya markalarını bir araya getiren bu merkezler Kayseri'ye kazandırılmasına katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:08 Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, belediye başkan adayı, Güncel
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