Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç, Avrupa'nın başkentinde Barış Pınarı'nı anlattı
Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, Avrupa'nın başkentinde Barış Pınarı'nı anlattı

Başkan Büyükkılıç, Avrupa'nın başkentinde Barış Pınarı'nı anlattı

25 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Birliği'nin de başkenti olarak kabul edilen Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Bölgeleri Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Avrupa'nın başkentinde Barış Pınarı'nı anlattı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Birliği'nin de başkenti olarak kabul edilen Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Bölgeleri Meclisi Toplantısı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen belediye başkanlarına Barış Pınarı Harekatı'nı ve Türkiye'nin haklılığını da anlattı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Bölgeleri Meclisi toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Avrupa Bölgeleri Meclisi'nde 35 ülkeden yerel yöneticilerin katıldığı bir dizi toplantıya iştirak eden Başkan Memduh Büyükkılıç, yerel politikalar, Kayseri'nin tanıtımı ve yerel projelerle ilgili değerlendirmelerinin yanında özellikle Barış Pınarı Harekatı üzerinde durdu.


Avrupa Bölgeleri Meclisi'nde ülkemize temsil eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Barış Pınarı Harekatı'na Avrupa'nın bakış açısını eleştirerek harekatın tamamen, bölgedeki teröristleri temizlemek ve Avrupa'ya göç için kapıda bekleyen Suriyelilerin oluşturulan güvenli bölgeye yerleşmesini sağlamak amacıyla yapıldığını söyledi. Başkan Memduh Büyükkılıç, Avrupa'nın başkenti sayılan Brüksel'den verdiği mesajlarda Avrupa ülkelerinin terörden yana tavır almamaları gerektiğini kaydetti. - KAYSERİ

Barış Pınarı Harekatı, Memduh Büyükkılıç, Brüksel, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:45 Kaynak: İHA
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