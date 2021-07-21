Başkan Büyükkılıç, Bakan Akar ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramlaşma programına katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitaplarını dinleyen Kayseri heyeti daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bayramlaştı. - KAYSERİ

AK Parti İl Başkanlığı'nda gerçekleşen video konferans bağlantısına, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Enerji Bakanı Taner Yıldız , Milletvekili İsmail Tamer , AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları ve AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ile AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek katıldı.

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