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Başkan Büyükkılıç başarıya ödüllendirdi - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç başarıya ödüllendirdi

30.06.2021 17:48
Başkan Büyükkılıç başarıya ödüllendirdi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alarak Kayseri 1'incisi olan Erşad Tanrıkulu ile görüntülü konuşarak, kendisini tebrik etti ve laptop hediye etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alarak Kayseri 1'incisi olan Erşad Tanrıkulu ile görüntülü konuşarak, kendisini tebrik etti ve laptop hediye etti.

Video konferans yöntemi ile LGS sınavında 500 tam puan alan yurt genelindeki 36 ilden 97 öğrenciden birisi olan Erciyes Ortaokulu öğrencisi Tanrıkulu ile görüşerek tebrik eden Başkan Büyükkılıç, "Öncelikle Erşad'ı tebrik ediyorum, ailesi olarak sizleri de tebrik ediyorum. İnşallah daha iyi noktalarda Erşad'ımızı görmeyi ve bu başarısını da sürdürmesini bekliyoruz" dedi.

Bu birinciliğin Kayseri'ye yakıştığını ifade eden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi:

"Kayseri'mize yakıştı, sizlere yakıştı. Biz tabi hem tebrik edelim dedik, hem bu sevinci paylaşalım, hem de nasıl kutlayacağız, nasıl tebrik edeceğiz, bir hediye vereli dedik. O hediye de işine yarasın, işine yarayacak bir hediye verelim. Örneğin Erşad'ın bir bilgisayarı var mı? Şimdi meşgul etmesin diye değil ders çalışmak için gerekecek. O zaman bir tablet verecek halimiz yok böyle başarılı arkadaşımıza. Bir bilgisayar verelim laptop bilgisayar şeklinde. Gözlerinden öpüyorum, tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Emine Hanım'ın da gözlerinin içi gülüyor böyle bir evlada sahip olduğu için."

LGS 1'İNCİSİ, BAŞARININ SIRRINI AÇIKLADI

Başkan Büyükkılıç'ın başarıya nasıl ulaştığını sorması üzerine Tanrıkulu şu cevabı verdi:

"Başarıya ulaşmamın temel sebeplerinden birisi teknolojiden olabildiğince uzak durmam dersler hariç. Bir diğeri de sürekli kitap okumam. Kitap okumamın bana çok katkısı faydası oldu. Onun dışında sosyal aktivitelerimi kısıtladım ders çalışabilmek için. Hedefime ulaşmak için çok çalıştım. Odaklıydım hedeflediğim yere."

LGS 1'incisi Tanrıkulu çalışma sürecinde teknolojiden uzak durduğunu ifade ederken, Başkan Büyükkılıç da teknoloji bağımlılığına dikkat çekti. Teknoloji mahkumu olan ve teknolojiye esir olan kişilerde sıkıntılar yaşandığını ifade ettiği konuşmasında Büyükkılıç, başarıya imza atan Tanrıkulu'nu böyle bir kararı sebebiyle tebrik etti ve bundan sonrası için de tavsiyelerde bulundu.

Tanrıkulu, hedefinde ne olduğunu soran Büyükkılıç'a, "Her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Ulaşabildiğim en yüksek noktaya ulaşmaya çalışacağım. Bu yüzden Galatasaray Lisesi'ni tercih etmeyi düşünüyorum. Mesleki seçimime henüz karar vermedim" diye cevap verdi.

"MEMDUH AMCAN, DOKTOR ABİN OLARAK HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ"

Başkan Büyükkılıç, Erşad Tanrıkulu'nun her zaman yanında olacaklarını ifade ederek, şu nasihatleri verdi:

"Bilim, teknoloji çok hızlı ilerliyor. Ben fanatik olarak doktor olmanı isterim, bir başkası bilgisayar mühendisi olmanı ister ama ben latifesine söylüyorum, geleceğe yönelik şimdiden karar verme. Maşallah kişiliği oturmuş yapın var, bunu korumayı lütfen sağla. Kayseri'mizden uzaklaşınca İstanbul'da kaybolma, seni seviyoruz, ailenizi takdir ediyoruz. Bu güvenimiz sarsmayacak şekilde daha iyi noktalarda görmeye inanıyoruz. Bir sıkıntın olduğunda, her şeyden önce başkandan öte Memduh amcan, doktor abin olarak her zaman yanında olacağımızı paylaşmak istiyorum. Siz bizim geleceğimizsiniz, sizlerin korunması, kollanması ve değerlerine bağlı şekilde bu ülkenin evladı olarak ileriye yönelik eğitilmesi lazım."

"OĞLUM SADECE BENDEN KİTAP İSTEDİ"

Tanrıkulu'nun annesi Emine Tanrukulu da mütevazi bir hayatları olduğunu, çocuklara, velilere, anne, baba ve öğrencilere bu mesajı vermeyi uğraşacağını, oğlunun kendisinden sadece kitap istediğini belirterek, "Benden sadece kitap istedi, oğluma sadece kitap aldım, çok konforlu bir hayat olduğu söylenemez ama ben elimden geldiğinin fazlasını yaptım. Allah'a şükürler olsun, Allah da yüzümüzü kara çıkarmadı" dedi.

Başkan Büyükkılıç, eşi doktor Necmiye Büyükkılıç ile birlikte LGS Kayseri 1'incisi Erşad Tanırkulu'nu evinde ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç başarıya ödüllendirdi
Başkan Büyükkılıç başarıya ödüllendirdi
Başkan Büyükkılıç başarıya ödüllendirdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç başarıya ödüllendirdi - Son Dakika


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