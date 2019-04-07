Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç, Belediye Tesislerinde İncelemelerde Bulundu

Başkan Büyükkılıç, Belediye Tesislerinde İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyeye bağlı tesislerde incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Belediye Tesislerinde İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyeye bağlı tesislerde incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun bir mesai ile yine görevine başlayan Büyükkılıç, hem vatandaşlarla bir araya geldi hem de büyükşehir belediyesine bağlı tesislerde incelemelerde bulundu.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki spor tesislerinde düzenlenen, "futbol yeteneğini seçiyor" seçmelerine katıldı.

10 bin metrekare alana inşa edilmiş içerisinde kadın ve erkek yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, buhar salonu, diyetisyen, kafe, düğün salonu ve KAYMEK kurslarının yer alacağı Beyaz Şehir Sosyal Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Şehir Hastanesi ve Şehirlerarası Otobüs Terminali önündeki trafiği rahatlatacak olan köprülü kavşağı, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve terminal önü katlı kavşağındaki çalışmaları denetledi.

Keykubat Mahallesi sakinleri ile çay içip, taleplerini dinleyen Büyükkılıç, Kent Ekmek Üretim Tesisleri'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:47 Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Kayseri, Güncel
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