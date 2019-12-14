Başkan Büyükkılıç, Bereket Sergisi'nde - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Bereket Sergisi'nde

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK tarafından Kayseri Park AVM'de açılan "Bereket" temalı sergiyi gezdi.

Başkan Büyükkılıç, Bereket Sergisi'nde, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK tarafından Kayseri Park AVM'de açılan "Bereket" temalı sergiyi gezdi. Başkan Büyükkılıç, Kayserilileri 26 farklı branştan ürünlerin yer aldığı sergiyi görmeye davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Park AVM'de bir araya gelerek birbirlerine hediye almak için çekiliş yapan çocuklarla da karşılaştı ve kuraya kendisi de dahil oldu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Park AVM'ye giderek KAYMEK tarafından açılan sergiyi gezdi ve ürünlerle ilgili bilgi aldı. 26 branşta "Bereket" temasıyla yapılan ürünleri tek tek inceleyen Başkan Büyükkılıç, sergiyi gezen ziyaretçiler ve özellikle de çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.


Kayseri halkını hafta sonu açık kalacak olan bu güzel sergiyi görmeye davet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "KAYMEK sergimiz her biri ayrı bir bereketi simgeleyen ürünlerle bizler büyüledi. Emeği geçen hocalarımıza ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum ve Kayserili hemşehrilerimi sergiyi görmeye davet ediyorum" dedi.


BAŞKAN HEDİYE ÇEKİLİŞİNDE


Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayseri Park AVM'de birbirlerine hediye almak için çekiliş yapan bir öğrenci grubuyla da karşılaştı. Kuraya kendisini de dahil etmelerini isteyen Başkan Büyükkılıç, çekilişte çıkacak öğrenciye istediğini alacağını belirtti, kendisine de kitap alınmasını istedi. Çekilişte Ümran adlı öğrencinin çıkması üzerine ne istediğini soran Başkan Büyükkılıç, kıyafet isteyen öğrenciye hediyesini alışveriş merkezinden alarak anında verdi. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:32 Kaynak: İHA
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