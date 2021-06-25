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Bünyan'a Çıkarma Yapan Başkan Büyükkılıç'tan Müjdeler - Son Dakika

Bünyan'a Çıkarma Yapan Başkan Büyükkılıç'tan Müjdeler

25.06.2021 17:58
Bünyan'a Çıkarma Yapan Başkan Büyükkılıç'tan Müjdeler, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde bir dizi temel atma, açılış ve ziyaretlere katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde bir dizi temel atma, açılış ve ziyaretlere katıldı. Bünyan Devlet Hastanesi ve Bünyan Ticaret Merkezi'nin inşaatlarını inceleyip, mahalle gezileri yapan ve ilçe sakinlerine müjdeler veren Başkan Büyükkılıç, Bünyan Belediyesi'ni de ziyaret etti.

BÜNYAN'A YAPILAN YATIRIMLARI YERİNDE İNCELEDİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen, hayırsever Abdullah Keskinkılıç tarafından yaptırılan Ebekız Ana Camii'nin temel atma töreninine katılan Başkan Büyükkılıç, daha sonra Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile birlikte Bünyan Devlet Hastanesi ve Bünyan Ticaret Merkezi'nin inşaatlarını inceledi. Büyükkılıç, iki ayrı yatırımın yakın zamanda Bünyan'a hizmet vereceğini söyledi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, BÜNYAN BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARET ETTİ

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'u da makamında ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, "Kayseri'mizin hemen yanı başında ilçemiz olan Bünyan'ımız adeta gözbebeğimiz. Bu sene itibariyle kırsal hizmetlerimizin yaptığı çalışmaların yanında ayrıca 75 yataklı hastanemiz tamamlandı, bu hastanemizin çevre düzeni ve yolların asfaltlanması, bakımı ile ilgili bizler tamamlamış olduk. Burada açık alanda yapılan pazar uygulamaları var. Bu pazarı da Bünyan'ımıza yakışır, yaz ve kış şartlarına uygun şekliyle kapalı pazar haline dönüştürme yönündeki çalışmalarımız da devam etmektedir" şeklinde konuştu.

BÜYÜKKILIÇ, GÜLLÜCE'NİN DOĞALGAZ BEKLENTİSİNİ YETKİLİLERE İLETTİ

Güllüce Mahallesi'nin doğalgaz beklentisi olduğunu ve yeni bir gelişme olarak bu konuyu yetkililere ilettiğini, yetkililerden aldığı bilgiye göre 2022 yılında bu çalışmanın yapılacağını ve bu çalışmayı da takip edeceklerini ifade eden Büyükkılıç, "El ele, gönül gönüle, dayanışma içerisinde daha güzel, daha şirin, daha yaşanabilir, eğitimli sosyal ve kültürel yönüyle bir Bünyan'ı oluşturma yönünde irade göstermeye devam ediyoruz" dedi.

"BAŞKANIMIZ BÜYÜKKILIÇ, 50 YILLIK EKSİKLİĞİ GİDERDİ"

Bünyan Belediye Başkanı Altun da "Allah razı olsun, elini, emeğini hiç esirgemiyor, bizleri onure ederek geliyorlar. Özellikle çöp transferi konusunda Bünyan'ın çok beklediği bir durumdu. İlk ilçeler arasında çöp transferi Temmuz ya da Ağustos ayının başı gibi başkanımızın talimatıyla bitmek üzere. Bu eksiklik, 50 yıllık bir eksiklikti, bunu giderdiği için başkanımıza minnettarız" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKKILIÇ, GÜLLÜCE'YE MÜJDELER VERDİ

Cuma namazını Bünyan Güllüce Camii'nde kılan Başkan Büyükkılıç, daha sonra mahallenin gençlerine Kayserispor forması hediye etti. Burada Güllüce sakinlerine müjdeler veren Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Bünyan'da cami temelini attık. Hayırlı olsun. Hayırseverimize ve Kayseri Büyükşehir Belediyemizin kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Güllüce'mize geldik, Cuma namazını burada eda ettik. Tabi buraya gelince bir trafik kazası vesilesiyle rahmetli yavrumuzun ailelerine başsağlığına gittik. Onları ziyaret ettik. Şimdi de meydandayız. Bize her zaman desteğini esirgemeyen, her zaman yanımızda yer alan, bize dua eden Güllüce'mizin kıymetli kardeşlerimize özellikle teşekkür ediyorum. Bünyan Belediye Başkanımız ve muhtarımızla beraber onlarla birlikteyiz. Şu anda kanal çalışması ihale edildi. İnşallah kanalizasyon çalışması tamamlanacak. Daha sonraki süreçte gelirken Kayserigaz'ın yetkilileri ile görüştüm. 2022 programına alınmış durumda. Bunlar da tamamlandıktan sonra ana yolumuz da yenilenecek. Bir de piknik alanı yapılıyor. Hayırlı olsun. "

İki mahalleyi birbirine bağlayan Güllüce - Süksün Yolu'nda onarım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanları ile sohbet eden Büyükkılıç, personele tatlı ikram etti.

BÜYÜKKILIÇ, BÜNYAN'DA MAHALLE MAHALLE GEZDİ

Başkan Büyükkılıç, daha sonra Süksün, Elbaşı ve Karatay mahallelerine de ziyaretlerde bulunarak, buralarda esnafları gezdi. Elbaşı Mahallesi'nde açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, Kayseri'ye göç edenlerin, tersine mahallelere dönüş yapmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Süksün'ümüzdeki vatandaşlarımızın mütevazi ama kendileri için önemli olan talepleri dinledik. Şimdi de Elbaşı'mızdayız. Elbaşımız da her zaman bağrına basan, bizi kucaklayan, bizim her zaman yanlarında yer alan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bahçecik barajından gelen suyun bir bakıma sulama projesinin devam ediyor olması bizi ayrıca keyiflendirdi, sevindirdi. Kayseri'miz hakikaten birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olunca berekete vesile oluyor, çok güzel işler yapılıyor. Bir mesire alanı var, onu gözden geçireceğiz, ne gerekiyorsa yaparız. Bizi en çok sevindiren taraf, Kayseri'ye göç etmiş olanların, tersine dönüş mantığında beldemize, mahallemize dönüyor olmasıdır. Sulu tarımda en güzel çalışmayı yapacak, istihdama katkıyı sağlayacak. Geleceğiz, toprağımızla buluşacağız, hayvancılıkla, tarımla buluşacağız, en önemlisi komşu ilişkisi ile buluşacağız" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Ankara'da görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayserili hemşerilerine selamlarını da iletti.

Başkan Özkan Altun da, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, bir mahalleyi bile ihmal etmeden buraya gelmesi bizim için onur vericidir" dedi.

BÜYÜKKILIÇ, FIRINDA PİDE PİŞİRDİ

Gezdiği esnafa hayırlı, bereketli işler dileyen Başkan Büyükkılıç, talep ve isteklerini de dinledi. Başkan Büyükkılıç, gittiği mahallelerde vatandaşların isteklerini kırmayıp, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Büyükkılıç ayrıca, Karatay Mahallesi'nde ekmek ve pide pişiren kadınları ziyaret ederek, fırında pide pişirdi.

"SELÇUKLU'NUN ŞAHANE BİR ESERİ"

Başkan Büyükkılıç, daha sonra Karatay Mahallesi'nde bulunan 1240 yılında Selçuklu Veziri Celalettin Karatay tarafından yaptırılan Karatay Hanı Kervansarayı'nı da gezerek, incelemelerde bulundu. Büyükkılıç yaptığı açıklamada, "Tarihi bir hanımız Karatay medresesini gezdik, ziyaret ettik. Selçuklu'nun şahane bir eseri, burası ile ilgili daha aktif neler yapılabilir konusunda değerlendirmeleri yaptık. Daha sonra Karatay Mahalle Muhtarımız Mehmet kardeşimiz ile bu bölgedeki çalışmaları değerlendirdik. Her aşamada, her kademede bizleri bağrına basan, Türk insanına yakışan misafirperverlikle karşılayan tüm hemşerilerimi bağrıma basıyorum, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

Büyükkılıç'a, Bünyan ziyaretinde Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy da eşlik etti.

Bünyan'a Çıkarma Yapan Başkan Büyükkılıç'tan Müjdeler
Bünyan'a Çıkarma Yapan Başkan Büyükkılıç'tan Müjdeler
Bünyan'a Çıkarma Yapan Başkan Büyükkılıç'tan Müjdeler
Bünyan'a Çıkarma Yapan Başkan Büyükkılıç'tan Müjdeler
Bünyan'a Çıkarma Yapan Başkan Büyükkılıç'tan Müjdeler
Bünyan'a Çıkarma Yapan Başkan Büyükkılıç'tan Müjdeler
Bünyan'a Çıkarma Yapan Başkan Büyükkılıç'tan Müjdeler

Özkan Altun, Karatay, Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Güncel Bünyan'a Çıkarma Yapan Başkan Büyükkılıç'tan Müjdeler - Son Dakika


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