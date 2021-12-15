Başkan Büyükkılıç Bünyan'da muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan'da 46 mahalle muhtarı ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç, MHP Bünyan İlçe Başkanı Tevfik Düzen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı ile muhtarlar katıldı.

Muhtarlara seslenen ve yapılacak çalışmaların hayırlı olmasını dileyen Büyükkılıç, imkanlarının yerinde olduğunu, ekiplerin de fedakarca çalıştığını belirtti.

Büyükkılıç, muhtarları da dinleyerek, talepleri değerlendireceklerini kaydetti.

Bünyan Belediye Başkanı Altun ise desteklerini esirgemeyen Büyükkılıç'a teşekkür etti.