Başkan Büyükkılıç: "Bünyan Halısı ile Dünyanın Markası"

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçe ziyareti ile ilçe halkı ve esnaflar ile sohbet etti ve Bünyan isminin dünya markası olduğunu söyledi.

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçe ziyareti ile ilçe halkı ve esnaflar ile sohbet etti ve Bünyan isminin dünya markası olduğunu söyledi.



Vatandaşlarla oturan ve sohbet eden, esnafa, mahalle sakinlerine, üreticilere, yatırımcılara ve çiftçiler için de gerçekleştirecekleri projelerinden bahseden Başkan Büyükkılıç, ilçelerde yerel kimlikleri ile kalkınmasına öncülük edeceklerini ve Bünyan denilince akla ilk gelen, halı, dokuma, battaniye, elma üretimi ve enerji santralli olduğunu ifade etti.



Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"1926 yılında kurulan Cumhuriyet Türkiyesi'nin ilk elektrik santrallerinden biri olan Bünyan Hidroelektrik Santrali tam 92 yıldır elektrik üreterek bizleri aydınlatmaya devam ediyor. İnce ve zarif desenleri, kaliteli ipliği ve birbirlerine uyum sağlayan desenleri ile Bünyan Halısı Türk Halıcılığının en önemli temsilcisidir. Bünyan Halıları artık özel üretimleri ile Dünya'nın özel konutlarını ve devlet konuk evlerini süslüyor. Bünyan Battaniyeleri ve dokumaları ile Anadolu insanı ısınıyor ve giyiniyor. Bünyan elma üretimi ve balık çiftlikleri ile gıda sektöründe ve tarımda kendinden söz ettiriyor. Kısacası Bünyan bir yerleşim yeri adından çok bir marka olarak tanınmaktadır. İşte biz Bünyan'ın tüm bu özelliklerini ön plana çıkararak Kayseri'nin değerlerini ekonomiye taşıyacağız. Önümüzdeki günlerde de bu projelerimizi sizlerle paylaşarak Kayseri'de nasıl bir değişim olacağını anlatacağız. Şimdiden destek veren herkese teşekkür ediyorum"



Bünyan esnafı ve vatandaşları ise, "Başkanımızın çalışkanlığı bizim ona karşı olan güvenimizi artırıyor. Herkesle görüşerek sorunları dinlemesi ile gerçekleştirdiği hizmetler bizim güvenimizi ve sevgimizi kazandı. Biz her ilçesine hizmet götüren bir başkanımız olsun istiyoruz. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç buraya ilk kez gelmiyor, onu ilçemizde görmek bizleri mutlu ediyor" diye konuştu. - KAYSERİ

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