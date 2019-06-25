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Başkan Büyükkılıç, bürokratlarıyla bir araya geldi

36 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yatırım ve hizmetlerle ilgili koordinasyon toplantısı yaptı.

Başkan Büyükkılıç, bürokratlarıyla bir araya geldi, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yatırım ve hizmetlerle ilgili koordinasyon toplantısı yaptı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3,5 saat süren toplantıda Büyükşehir Belediyesinin tüm projeleri ele alındı.
Toplantıya genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan şirketlerin yönetim kurulu başkanları ve genel müdürleri katıldı.
Hizmet ve yatırımların tek tek ele alındığı toplantının ardından 15 Temmuz Bulvarı'na geçerek çalışmaları takip eden Başkan Memduh Büyükkılıç, koordinasyon toplantısıyla ilgili değerlendirmesinde verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Yapılan işlerin hızlı bir şekilde sonuçlanması için tüm çalışmaları gözden geçirdiklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Çok verimli bir çalışma yaptık. Millet Bahçesi Projesi'nden kentsel dönüşüme, kavşakların düzenleme çalışmalarından üst geçitlerin yapımına, turizm odaklı projelerimizden, park bahçelerimizin yapacağı hobi bahçelerine ve ilçelere yapılacak yatırımlara kadar her konuyla ilgili en ince detaylara kadar değerlendirmede bulunduk. Her alanda yetkin ve konularına vakıf mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha önce ilçelerimizle koordine toplantısı yapmıştık. Merkezdeki ilçelerle de en yakın zamanda bir araya geleceğiz ve koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:04 Kaynak: AA
Sekreter, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Güncel
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