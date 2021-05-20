Başkan Büyükkılıç Çerkes sürgününü unutmadı - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç Çerkes sürgününü unutmadı

20.05.2021 14:05
Başkan Büyükkılıç Çerkes sürgününü unutmadı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 21 Mayıs 1864 yılında gerçekleşen Çerkes Sürgünü'nün 157. yıldönümünde, "Büyük Çerkes Sürgünü'nde yaşanan büyük acıyı paylaşıyor, hayatını kaybeden bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyorum.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 21 Mayıs 1864 yılında gerçekleşen Çerkes Sürgünü'nün 157. yıldönümünde, "Büyük Çerkes Sürgünü'nde yaşanan büyük acıyı paylaşıyor, hayatını kaybeden bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Çerkes sürgününün üzerinden 157 yıl geçmesine rağmen bu hazin hadiseyi unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Başkan Büyükkılıç, mesajında, Çarlık Rusyası'nın, Kafkaslardan Çerkes halkını sürgüne göndermesinin üzerinden 157 yıl geçtiğini ifade ederek, Rusya'nın Karadeniz sahiline inme politikası gereği Kuzey Kafkasya'yı ele geçirme amacıyla başlattığı kanlı Kafkas-Rus Çarlığı Savaşı'nda, Ruslar daha önce Türk topluluklarına da uyguladığı ev ve tarlaları yakma yöntemine girişerek Kafkas halkını göç ve açlığa maruz bıraktı" dedi. Çerkes topluluklarının başta Osmanlı Devleti olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine sürgün edildiğini hatırlatan Büyükkılıç, şunları söyledi: "Resmi olmayan rakamlara göre o dönem 1,5 milyona yakın Çerkes bir ay içinde sürgüne tabi tutuldu. Yoldaki şartlar, salgın hastalıklar, açlık gibi nedenlerle yaklaşık 500 bin Çerkes hayatını kaybetti. Tarihin en acı ve sarsıcı olaylarından biri olarak nitelendirilen ve insanlık tarihine "kara leke" olarak geçen Çerkes sürgününün üzerinden 157 yıl geçmesine rağmen bu hazin hadiseyi unutmadık, unutmayacağız. İnsanlık dışı süreçte Çerkezlerin zulme ve işgale karşı verdikleri kahramanca mücadele de hep hafızalarda kalacak."

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de 100 bin Çerkes'in yaşamını sürdürdüğünü ifade ederek, "Bizler için çok önemli bir yere sahip çerkeslerin şehrimizin sosyo kültürel ve ekonomik hayatına sağladığı katkılar hür türlü takdirin üzerindedir. Pınarbaşı Uzunyayla'daki 67 Çerkes köyümüzün bulunması şehrimizdeki çerkeslerin öneminin en önemli göstergelerinden birisidir. Türkiye'de Samsun'dan sonra en yoğun yaşayan Çerkesler Kayseri'dedir. Kentimizde 100 bine yakın Çerkes yaşamını sürdürmektedir. Bu kapsamda Kayseri'deki Kafkas Dernekleri'mizin de çalışmalarını yakından takip ediyoruz" diye konuştu. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkesi, hiçbirini diğerinden ayırt etmediklerini vurgulayan Büyükkılıç, mesajında "Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkesi, hiçbirini diğerinden ayırt etmek yok. Ülkemizde barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Çerkeslerin anavatanları Kafkasya'dan sürülmesinin 157. sene-i devriyesinde, hayatını kaybeden Çerkes kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara da sağlıklı hayırlı uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç Çerkes sürgününü unutmadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç Çerkes sürgününü unutmadı - Son Dakika


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