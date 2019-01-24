Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç: "Çocuk Evlerinde Kalan Yavrularımız Yalnız Değil"

Başkan Büyükkılıç: "Çocuk Evlerinde Kalan Yavrularımız Yalnız Değil"

42 dakika önce

Kayseri Çocuk Evlerinde kalan çocuklar ile sabah kahvaltısında birlikte olan AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü Kayseri Çocuk Evlerinde kalan çocuklar ile sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç:
Kayseri Çocuk Evlerinde kalan çocuklar ile sabah kahvaltısında birlikte olan AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü Kayseri Çocuk Evlerinde kalan çocuklar ile sohbet etti.

Sevgi evlerinde kalan çocuklarla sohbet ederek gönüllerini almaktan mutluluk duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç "Çocukların sadece eğitimi akademik kariyerleri, başarıları birey olmalarında yetersiz kalır. Çocuklarımızı aynı zamanda iyi bir insan, dürüst, güvenilir bir insan milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmeyi bir amaç haline getirmeliyiz. Devletimiz ve yerel yöneticiler olarak bizler öğrencilerimize her türlü imkanı sağlıyoruz. Türkiye'yi 2023 hedefine ulaştıracak olan nesiller bugünümüzün gençleridir" dedi.

Sevgi evlerinde kalan çocuklar ise Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ı sevgi evlerine davet etti. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç Sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret edeceğine söz verdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:48 Kaynak: İHA

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