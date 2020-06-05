Başkan Büyükkılıç çocuklarla birlikte olmaya devam ediyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Covid-19 salgını süresince sokağa çıkma kısıtlamaları bulunan öğrencilerle 'online' sınıfta buluşarak 'yerel yönetimler' dersi anlattı ve Kayseri'nin proje ve yatırımlarını geleceğin aynası olarak gördüğü çocuklarla paylaştı.



Başkan Büyükkılıç, salgın öncesi sık sık ziyaret ederek bilgi ve tecrübelerini paylaştığı öğrencilerle bu kez 'online' olarak buluştu. Video konferans yöntemiyle özel bir kolejin 4. sınıf öğrencilerine 'yerel yönetimler' dersi veren Başkan Büyükkılıç, nitelikli eğitimin ne kadar önemli olduğunu belirterek, ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatı olarak öğrencileri gördüğünü söyledi. Öğrencilerin kendisi için hazırladıkları biyografisinin de yer aldığı sunumu izlerken geçmişe doğru döndüğünü ve yılların ne çabuk geçmiş olduğunu düşündüğünü belirten Başkan Büyükkılıç; "Aşağı-yukarı ilgi alanımıza girmeyen konu kalmamış. Bizleri seven, güvenen, değişik dönemlerde yüksek oy oranlarıyla seçip hizmet etmemize ve temsil etmemize vesile olan Kayserili hemşerilerimize ve sevgili yavrularına layık olma yolunda irade göstereceğiz. Son süreçte de Sayın Cumhurbaşkanımızın güveniyle birlikte Kayseri'mizi daha iyi noktalara taşıyacağız" dedi.



Kayseri'nin Büyükşehirler arasında bulunduğunu ancak; büyükşehirlerin çektiği sıkıntıların daha azını yaşadığını anlatan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi her zaman konforu üst düzeye yakın bir şehir olarak nitelendirdiğini söyledi. Derse öğrencilerin soru-cevaplarıyla devam eden Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin sorduğu sorular dahilinde Kayseri'nin yatırım ve projelerini öğrencilere tek tek anlattı. "Hizmet ederken hayalinizde kalan yapamadığınız proje oldu mu?" diye soru yönelten bir öğrenciye Başkan Büyükkılıç, "Projemiz çok. Yapmaya gayret ediyoruz. Bir kısmını da geleceğimiz olan yavrularımıza bırakıyoruz. Gelecek size ait, bizler epey yol kat ettik" cevabını verdi. İleri de doktorluk mesleğini icra etmek isteyen öğrencilere de öğütler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Corona sürecinde sağlık çalışanlarımız yüz akımız oldu. Türkiye'miz dünyada kendisinden olumlu söz ettirdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Elbette sağlığın ne kadar önemli olduğunu hep beraber gözlemledik. Sağlık alanında yetişin ve nitelikli yetişin" dedi. - KAYSERİ