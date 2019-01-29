Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç: "Çölyak Hastalarının Destekçisiyiz"

Başkan Büyükkılıç: "Çölyak Hastalarının Destekçisiyiz"

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir sindirim problemi olarak ortaya çıkan ve glutensiz gıdalarla beslenmeleri gereken çölyak hastalarına her daim destek verdiklerini söyledi.

Başkan Büyükkılıç:
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir sindirim problemi olarak ortaya çıkan ve glutensiz gıdalarla beslenmeleri gereken çölyak hastalarına her daim destek verdiklerini söyledi.

Çölyak hastalarının sorunlarıyla ilgilenen Çölyak Derneğine yer tahsisi ve çok sayıda konuda destekte bulunduklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Bu tür rahatsızlığı olanlar vatandaşlarımız için gıda temini yapıyoruz. Şimdi de Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde glutensiz gıda üretimi yapan bir şirketimiz ile görüşmelerde bulunuyoruz" dedi.

Glutensiz gıda temin ve satış noktalarını 16 ilçe de yaygınlaştıracaklarını ve bunun için planlamanın hazır olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, öncelikle Kayseri şehrindeki hasta sayısını tespit etmek istediklerini bunun ile ilgili kurumlar ile görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:40 Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, belediye başkan adayı, Güncel
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