Başkan Büyükkılıç: "Çölyak Hastalarının Destekçisiyiz"
1 saat önce
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir sindirim problemi olarak ortaya çıkan ve glutensiz gıdalarla beslenmeleri gereken çölyak hastalarına her daim destek verdiklerini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç
, bir sindirim problemi olarak ortaya çıkan ve glutensiz gıdalarla beslenmeleri gereken çölyak hastalarına her daim destek verdiklerini söyledi.
Çölyak hastalarının sorunlarıyla ilgilenen Çölyak Derneğine yer tahsisi ve çok sayıda konuda destekte bulunduklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Bu tür rahatsızlığı olanlar vatandaşlarımız için gıda temini yapıyoruz. Şimdi de Mimarsinan
Organize Sanayi Bölgesinde glutensiz gıda üretimi yapan bir şirketimiz ile görüşmelerde bulunuyoruz" dedi.
Glutensiz gıda temin ve satış noktalarını 16 ilçe de yaygınlaştıracaklarını ve bunun için planlamanın hazır olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, öncelikle Kayseri
şehrindeki hasta sayısını tespit etmek istediklerini bunun ile ilgili kurumlar ile görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. - KAYSERİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:40 Kaynak: İHA
Erdoğan, SMA Hastalarının İlaç Bedelinin Geri Ödenmesiyle İlgili Sorunun Çözüldüğünü Duyurdu
Son Dakika! Erdoğan: Nişasta Bazlı Şeker Kotasını Yüzde 2,5'a İndiriyoruz
Erdoğan, İsim Vermeden CHP'nin İzmir Adayı Hakkında İlk Kez Konuştu
HDP'den Dikkat Çeken Mustafa Sarıgül Açıklaması: Yüzüne Bile Bakmayız