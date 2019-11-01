Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Başkan Büyükkılıç, toplantı için gittiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştü.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti tarafından Büyükşehir ve il belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen değerlendirme ve istişare toplantısına iştirak etti. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, verimli geçen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kayserililerin selamını ileten Başkan Memduh Büyükkılıç, bazı projelerle ilgili de bilgi aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Başkan Büyükkılıç ile Kayserililere selamlarını iletti. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökçek'ten alınan üç araç, "Aşırı yıpranmış" gerekçesiyle satılamadı
4 akademisyenin katili Volkan Bayar, müşteki avukata hakaret etti Bakan Kurum: İBB'nin imar yetkisini elinden almıyoruz, zaten yetkisi yok OYAK, TOTAL ve M Oil için Demirören Holding ile görüşmelere başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 18:03:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]