Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Temaslarda bulunmak için Ankara'ya giden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, AK Parti tarafından büyükşehir ve il belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı değerlendirme ve istişare toplantısına iştirak etti.

Büyükkılıç, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kayserililerin selamını ileten Başkan Büyükkılıç, bazı projelerle ilgili de bilgi aktardı.

Erdoğan da Başkan Büyükkılıç ile Kayserililere selamlarını iletti.