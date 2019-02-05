Başkan Büyükkılıç: "Dadaş Kardeşlerimize Teşekkür Ederim"

Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Timur Kurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulunarak, Kayseri'ye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Timur Kurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulunarak, Kayseri'ye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.



1994 yılından beri derneklerinin faaliyetlerini sürdürdüğünü ve Kayseri'de şu anda 75.000 civarında Erzurumlunun yaşadığını ve büyük çoğunluğunun da Melikgazi sınırları içerisinde ikamet ettiğini belirten Dernek Başkanı Timur Kurt,"Erzurumlular olarak Kayseri'de yaşamaktan son derece mutluyuz. Kayseri'de yaşamanın bir ayrıcalık olduğunun bilincindeyiz. Belediye başkanları olarak şehrimize yaptığınız çok güzel hizmetler var. Bu hizmetlerinizi yakından takip ediyor, bire bir bu hizmetlerden faydalanan vatandaşlar olarak, sizleri takdir ediyor, teşekkür ediyoruz"dedi.



Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Dadaş diyarı dostlarımızdan her zaman destek ve iyi niyet gördük. Sivil Toplum kuruluşları ile her zaman istişare ve birlik içindeyiz. Bu zenginliğinizin artarak devam etmesini diliyorum. Sizler toplumun temel dinamiğisiniz. Bizlere hizmet fırsatı verdiğiniz için biz sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

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