Başkan Büyükkılıç: "Demokrasi, Hukuk Devleti ve Temel Hak ve Hürriyetler Önemlidir"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen 'Gençlik Başkanı ile Buluşuyor' programın konuğu olarak öğrenciler ile sohbet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen 'Gençlik Başkanı ile Buluşuyor' programın konuğu olarak öğrenciler ile sohbet etti.



Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Üniversite Aktif Gençlik Kulübü öğrencilerinin düzenlemiş olduğu etkinliği iştirak eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, özellikle yöneticilerin hukuk kavramı üzerinde hassasiyetle durmaları gerektiğini çünkü devletin temelinde hukuk ve adalet olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi girişinde öğrenciler tarafından karşılanan Başkan Memduh Büyükkılıç; "Hukuk tahsili almanın zorluğu vardır. Çünkü sonuçta adalet dağıtacak, adaleti sağlayacak ve toplum dinamiklerini dik tutacak olan hukuk formlarıdır. Toplumun genel yararını sağlamak için konulan ve kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve kanunların bütününe hukuk diyoruz. Bireylerin birbirleriyle, toplumla ve devletle ilişkilerini düzenleyerek huzurlu ve mutlu toplum oluşma gayretidir. Kısacası hukuk "Kamu erki ile sağlanan düzen"dir diyebiliriz. Hal böyle olunca yapılan her için yol, park, işletmeler, üretim, çalışma hayatı, aile gibi tüm değerlerin düzenli olması hukukun varlığına ve üstünlüğe bağlıdır. Sizler bu başarıyı sağlayacak ve devam ettirecek nesillersiniz. 2023 hedefleri sizlerin sayesinde sağlanacaktır" dedi.



Başkan Memduh Büyükkılıç, katılımcı öğrencilerin sorularına kendi yaşamından örnekler vererek cevaplandırdı ve öğrencilerle ayrı ayrı sohbet ederek tecrübelerini ve anılarını paylaştı. - KAYSERİ

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