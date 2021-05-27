Başkan Büyükklıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olarak anılan 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Yassıada'nın Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüşümüne şahitlik ettiklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını dinlediklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"27 Mayıs 1960 darbesinde hayatını kaybeden merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. Bu güzel ülke hiçbir zaman vesayete boyun eğmeyecektir. Ayrıca AK Parti 146. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımız çok verimli geçti ve Sayın Cumhurbaşkanımız yeni anayasa çalışmaları ile ilgili çok önemli bilgiler ve petrol arama çalışmaları ile ilgili müjdeler verdi. Karadeniz'de, sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfedildiği müjdesini aldık. Milletimizin gözü aydın olsun. Toplantıda alınan kararların hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."