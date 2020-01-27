Başkan Büyükkılıç deprem bölgesine gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç deprem bölgesine gidiyor - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç deprem bölgesine gidiyor

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesi olan Elazığ ve Malat'ya ya gidecek.

Başkan Büyükkılıç deprem bölgesine gidiyor, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesi olan Elazığ ve Malat'ya ya gidecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Elazığ ve Malatya'da incelemelerde bulunacak olan Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği'nin Elazığ'da yapılmasını kararlaştırdığı toplantıya da katılacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükkılıç, Elazığ depreminin hemen ardından gerekli koordinasyonu sağlayarak, bölgeye iş makineleri ve arama kurtarma ekipleri sevk ettiklerini belirtti.

Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'nın bu ay İzmir'de yapılacağını ancak encümen üyelerinin de talebiyle toplantının Elazığ'da yapılmasının kararlaştırıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesinde yapacakları toplantıda Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlar için nelerin yapılabileceğini de ele alacaklarını kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, depremzede vatandaşları da ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ Mustafa Paşa'da bir bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı
Depremde sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 20:07:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Büyükkılıç deprem bölgesine gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]