Başkan Büyükkılıç deprem bölgesine gidiyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesi olan Elazığ ve Malat'ya ya gidecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Elazığ ve Malatya'da incelemelerde bulunacak olan Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği'nin Elazığ'da yapılmasını kararlaştırdığı toplantıya da katılacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükkılıç, Elazığ depreminin hemen ardından gerekli koordinasyonu sağlayarak, bölgeye iş makineleri ve arama kurtarma ekipleri sevk ettiklerini belirtti.

Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'nın bu ay İzmir'de yapılacağını ancak encümen üyelerinin de talebiyle toplantının Elazığ'da yapılmasının kararlaştırıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesinde yapacakları toplantıda Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlar için nelerin yapılabileceğini de ele alacaklarını kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, depremzede vatandaşları da ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.