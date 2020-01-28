Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesini ziyaret etti - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ ve Malatya'yı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Malatya'ı ziyaretinde depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti ve bölgede incelemelerde bulundu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, deprem sonrası yaşanan devlet millet dayanışmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili kurumlarla koordineli çalışarak depremin hemen ardından bölgeye yardımları ulaştırdıklarını dile getiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Cenabı Allah beterinden korusun. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki irade ve milletine sahip çıkma duygusunun tehlikeyi en az şekliyle atlatmamıza vesile olduğunu paylaşmak istiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak depremin ilk gecesinde Valiliğimiz ve AFAD ile koordineli bir şekilde ekiplerimizi sevk ettik. Çalışmalarını yaptılar ve döndüler. Olayların olduğu an elbette önemli ama sonrası da unutulmamalı. Beklentiler, talepler ve alınması gereken önlemlerle ilgili iş birliği yapmamız ve dayanışmamız gerekir."

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Kayseri ve tüm illerin kendilerine verdiği desteği dile getirdi ve Büyükkılıç'a ziyareti nedeniyle teşekkür etti.

Daha sonra depremin merkez üssü olan Elazığ'a geçen Büyükkılıç, deprem sırasında yıkılan binaların enkazında incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükkılıç, ardından Türkiye Belediyeler Birliği encümen üyeleriyle çadırlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti ve vatandaşlara yemek servisi yaptı.