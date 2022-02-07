Başkan Büyükkılıç, dersbaşı yapan öğrencileri yalnız bırakmadı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İlmiye-Ahmet Büyükkılıç İlkokulu'nu ziyaret ederek, dersbaşı yapan öğrencilerin heyecanını paylaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. döneminde eğitim-öğretime açılan İlmiye-Ahmet Büyükkılıç İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, eğitime katkı sağlamak amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bölgeye bir okul kazandırdıklarını belirtti.

Öğretmenlerin kutsal bir görevi yerine getirdiklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Daha önce Cennet Yiğit Ortaokulu'nda geçici olarak eğitim öğretime devam eden yavrularımızın, ikinci dönem kendi okullarında eğitime başlıyor olması bizler için sevindirici olmuştur. Ay yıldızlı Türk bayrağımıza, devletimize, vatanımıza, milletimize, tarihimize ve inancımıza layık nesiller yetiştirecek gayretin içerisinde olmalıyız. Çocuklarımız eğitimli, donanımlı, özgüven içerisinde, sosyal yönden zengin olursa onlar kazançlı çıkar, ülkemiz kazançlı çıkar, aileleri kazançlı çıkar."

Büyükkılıç, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilere başarı diledi.

Programa, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun Akman ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya da katıldı.