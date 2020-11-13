Başkan Büyükkılıç, Develi'deki altın madeninin yöneticisi kabul etti - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Öksüt Madencilik'in Kanadalı yöneticisi Dan Desjardins kabul etti.

Büyükkılıç, ziyarette, Kayseri'nin madenciliğin merkezi konumunda olduğunu belirtti.

Kayseri'nin madencilik alanında da önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Ekonomiye katkıda bulunan, çevreyi bozmadan bu çalışmaları yapan, bölge insanlarının da huzursuz olmadığı ortamı sağlayan kurum ve kuruluşlar her zaman takdire şayandır. Kayseri sanayinin, endüstrinin, ticaretin merkezi olarak bilinir ama bir bakıma madenciliğin de merkezi olan bir şehir konumundadır." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Yahyalı, Develi, Pınarbaşı, Tomarza ilçeleri ile kentin girişindeki Himmetdede gibi bir çok bölgede farklı türde madenler çıkarıldığını aktardı.

Öksüt Madencilik yöneticisi Dan Desjardins da bir yıldan fazla bir süredir Türkiye'de yatırım yaptıklarını ve çok iyi sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Develi'de 200 milyon doların üzerinde bir projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Desjardins, "Bizim Develi'deki yatırımımız hepsi zamanında başladı ve zamanında gitti. Hiç yabancı çalıştırmıyoruz, Türk insanı çalıştırıyoruz. Biz de yatırımcılarımıza ve herkese Türkiye'de yatırımlarımızı artırmak istediğimizi söylüyoruz. Yatırımlarımızı yeni madenlerle artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.