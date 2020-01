Başkan Büyükkılıç, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı ile makamında görüştü - Son Dakika

Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Turan Erdeğer, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Devlet Tiyatroları'nın Kayseri'ye Kayseri'ye geleceğini belirterek, Kayseri Devlet Tiyatrosu kurulma süreci devam ederken oyunların gelmeye başlamasını istedi.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın girişimleriyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri Devlet Tiyatrosu kurulması çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda teknik inceleme için Kayseri'ye gelen Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Turan Erdeğer ve Sanat Teknik Müdürü Hakan Özdemir Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Erdeğer, Kayseri'deki tiyatro salonlarını inceleyeceklerini belirterek, bu salonları devlet tiyatrolarıyla buluşturmak istediklerini söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun açılması için Kültür ve Turizm Bakanı ile yaptığı görüşmelerden bahsetti ve Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a sıcak yaklaşımı nedeniyle teşekkür etti. Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun kurulması için Şehir Tiyatrosu'nu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne devretme kararı aldıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu salonun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nin bulunduğunu ve Devlet Tiyatroları'nın Kayseri'ye gelmesi için her türlü desteği verebileceklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, bürokratik süreç devam ederken oyunların bir an önce Kayseri'ye getirilmesini beklediklerini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ