Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ekim'de gerçekleştirdiği Kayseri programıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kayseri'nin bereketli bir gün yaşadığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çok memnun bir şekilde ayrıldığını söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, düzenlediği basın toplantısında 19 Ekim Cumartesi gününün toplu açılış töreniyle açılan yatırımların yanı sıra Cumhurbaşkanımızın dünyaya mesajlarını Kayseri'den vermesi açısından da önemli olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bakanların, önceki dönem bakanların, milletvekillerinin ve üst düzey bürokratların da Kayseri'ye geldiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin bereketli bir gün yaşadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 1 milyar 800 milyon TL'lik yatırımların hizmete açıldığını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, kamu, yerel yönetim ve özel sektör tarafından gerçekleştirilen yatırımların üçte birinin yerel yönetimlerce yapıldığını söyledi. Toplu açılış töreniyle hizmete giren yatırımlardan Kayseri Kalesi Kültür Merkezi, Derevenk Viyadüğü, Boğazköprü Projesi, Tomarza'ya doğal gazın ulaştırılması gibi bazı yatırımlara değinen Başkan Memduh Büyükkılıç, doğal gazın henüz ulaşmadığı 6 ilçeye de önümüzdeki dönemde gaz verilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanımızla birlikte şehrimize gelen Bakanlar ve üst düzey bürokratlarla önemli görüşmeler yaptıklarını da ifade eden Başkan Büyükkılıç, Erciyes'e Hacılar'dan çıkış yolu için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile görüştüğünü ve projenin yapılması yönünde gerekli talimatın verildiğini, ayrıca Belsin-Şehir Hastanesi raylı sistem hattının ihale süreciyle ilgili de çalışmalar hız verildiğini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konuşmasında Hava İkmal Millet Bahçesi gibi Keykubat Millet Bahçesi'nin de kamu tarafından yapılmasına yönelik önemli bir açıklama yaptı. Hava İkmal Millet Bahçesi başta olmak üzere bazı kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili TOKİ Başkanı ile görüşeceğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Hava İkmal Millet Bahçesi'nin ihalesinin yapılması yönünde prensip kararı aldık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yapacağı projelere Keykubat Millet Bahçesi'ni de ekledik. İlk etapta 100 milyon TL'lik bir yatırım olacak. Melikgazi bölgemize Hava İkmal Millet Bahçesi'ni Kocasinan Bölgesine de Keykubat Millet Bahçesi'ni kazandırmış olacağız" dedi. Başkan Büyükkılıç, TOKİ Başkanı ile Camii Kebir etrafındaki dönüşüm projesi ile Seyyid Burhaneddin Hz. Türbesi ve çevresindeki projeyi de görüşeceklerini ifade etti.



"Cumhurbaşkanımız memnun ayrıldı"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kayseri'ye yakışan bir şekilde karşıladıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, çok memnun bir şekilde kentten ayrıldığını söyledi. Kamu kaynaklarından Kayseri'yi azami derecede istifade ettirmek için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile olan samimiyetimiz, Bakanlarımız ve bürokratlarımız ile olan samimi diyaloğumuzla kamu kaynaklarından azami istifade etmek için çalışıyoruz. Bugüne kadar bize hep yakınlık gösterildi. İşlerimizi sürekli takip ettiğimiz için Ankara'daki bürokratlar bizim işimizi bizden iyi takip eder duruma geldiler. Bu gayretimizde bize destek olan Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında tüm bakanlarımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, her derdin ilacının birlik beraberlik olduğunu vurgulayarak, ayrı yönlere değil aynı yöne bakmamız gerektiğini kaydetti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, basın toplantısında 11-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen 3. Kayseri Kitap Fuarı'nı da değerlendirdi. Kitap Fuarı'nı 798 bin 244 kişinin ziyaret ettiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, bu rakamların Kayseri Kitap Fuarı'nın ülkemizin en önemli fuarlarından birisi olduğunu gösterdiğini belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.



Elcüman: "Kayserispor'un çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum"



Öte yandan basın toplantısına katılan İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Hamdi Elcüman da açıklamalarda bulundu. Elcüman, şehrin takıma sahip çıktığında kulübün daha iyi yerlere geleceğini belirterek; "Bildiğiniz üzere Başkan Erol Bedir'in istifasından sonra yönetim kurulunu topladık. Yönetim kurulu devam etme kararı aldı. Biraz da arkamızda belediye olsun, şehir olsun mantığıyla beni görevlendirdiler. Bayrağı aldık, çok hızlı çalışmaya başladık. Teknik direktör problemimiz vardı, yerli ve yabancı hocalarla görüştük. Samet hoca şehrimizi biliyor, tanıyor, onunla anlaştık. Sağ olsun o da bize anlayış gösterdi, şartlarımızı kabul etti. İkinci problem de maddi problem. Maddi problemlerle ilgili çalışmalarımız son gaz devam ediyor. Futbolcularımıza bir miktar ödeme yaptık, bugün prim ödemelerimizi de yapıyor arkadaşlarımız. Takım bir havaya girdi. Oyuncular maddi olarak bir şey kazanmak için maç kazanmaları gerektiğini, maç kazandıkça şehrin desteğinin artacağını ve kendilerini ispat edeceklerinin farkındalar. Kasımpaşa maçına da o havada çıkmışlardı. Maçtan sonra soyunma odasına indiğimde farklı yenilmiş gibi moralleri bozuktu çocukların. Dedim ki; 'Bu mücadeleyi sürdürdüğünüz müddetçe bu iş olacak' dedim. İnanın Kayserispor'un çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Ama birlik ve beraberlik zamanı. Bu şehir, bu takıma sahip çıkarsa bu iş olur" dedi.



Forma satışından gelen ücretlerin bir kısmının kasaya girdiğini belirten Elcüman; "Şuanda onu toplamakla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 8 milyon TL'ye yakın bir vaat vardı o gecede. Ama şuanda 1.7, 1.8 milyon TL civarındayız. Toplamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Forma isteyenlere veriyoruz, istemeyenlere vermiyoruz" ifadelerini kullandı. Antrenmana çıkmayan sporcuların sakatlıklarından dolayı çıkmadığının altını çizen Elcüman; "Antrenmana çıkmayan arkadaşlarımızın tamamı sakat. Bir tek Djedje ile ilgili bir sıkıntımız var. Antrenmana katılmadı, ülkesinden geç geldi, tutanakları tutuldu. Şuanda çıkmayan oyuncuların hepsi sakattı" şeklinde konuştu. Şehir içi ve dışından sponsor aradıklarını kaydeden Hamdi Elcüman; "Maddi problemler için sponsorlarla uğraşıyoruz. Sadece Kayseri'deki firmalarla değil şehir dışından da şuanda sponsor arıyoruz. Ziraat Bankasıyla yapılmış anlaşmamız var. Kredi anlaşmamız için sponsorluklar bulmamız gerekiyor. Gece, gündüz takıma nasıl kaynak sağlarız onun derdindeyiz. Kayserispor'un borcu net şudur diye bir şey söyleyemiyorum. Çünkü geçmiş yıllardan devam eden davalar var. Futbolcu alacakları ile ilgili davalar geliyor. Erol bey 150-160 milyon TL civarında bir borç olduğunu söyledi. Zaten kredi anlaşması 85 milyon liralık, Ziraat Bankasıyla anlaşmamız 4 senelik. Sürprizler hariç eski başkanımızın açıkladığı borç civarında şuan" ifadelerini kullandı. Devre arası için transfer yasağının gündemde olup olmadığına da değinen Elcüman; "Geçmişten devam eden bir davamız var. O davanın sonucu aleyhimize gelebilir gibi gözüküyor. Ama bu ay mı gelir, 3-4 ay sonra mı gelir. Transfer yasağı parayı ödemezsek var. Şehir sahip çıkacak ki Allah neler verir. Hele o gün bir gelsin. Bu tehlike sadece bizim için değil bütün takımlar için geçerli" dedi.



"Gönlümüz herkese açık"



İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Hamdi Elcüman konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bu şehirde doğdum, büyüdüm, ekmeğini yiyorum. Varsam, bu şehir için varım Bu şehre borcumu ödemek için vazife aldım. Şehre borcunu ödemek isteyen, gerçekten bu işi doğru düzgün yapacak herkesle çalışmaya hazırız. 1 gram ne tereddüt eder, şüphe duyarım. Herkesle diyaloğa açığız." - KAYSERİ