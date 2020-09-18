Başkan Büyükkılıç, 'Düzenli ve gelişmiş' Kayseri için hizmetlerini sürdürüyor - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, 'Düzenli ve gelişmiş' Kayseri için hizmetlerini sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin planlı şehirleşmesi açısından yapılan bütün çalışmaları titizlikle takip ediyor.

Başkan Büyükkılıç, 'Düzenli ve gelişmiş' Kayseri için hizmetlerini sürdürüyor, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin planlı şehirleşmesi açısından yapılan bütün çalışmaları titizlikle takip ediyor. Başkan Büyükkılıç, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki yol genişletme ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, "düzenli ve gelişmiş" Kayseri için yenilikçi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşımda rahat nefes alabilmesi için yol genişletme çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Belediyecilik hizmetlerinin her birini yerinde gören ve çalışmalar hakkında bilgi almayı ihmal etmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki yol genişletme ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi. Kayseri'nin "modern bir şehir" olduğunu ve hak ettiği hizmetlerin yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti: " Kayserimiz gelişiyor, güzelleşiyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla hatırlanacağı üzere iki tane konut hayata geçirildi. Bu çalışmalar tamamlama aşamasına yaklaştı. Melikgazi Belediyemizin yapacağı işler var. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yapacağı işler var. Biz kentsel Dönüşüm Bölgesi'nde imar planına uygun olarak yol deplasesi, sıcak asfalt kaplama ve çevre düzenleme çalışmaları yürütüyoruz. 2019 yılında 900 metresinde düzenleme yaptığımız yolun, 2020 yılında 600 metrelik kısmında daha düzenleme yaparak, toplamda bin 500 metre uzunluğundaki kesimin düzenleme çalışmaları tamamlamış olacağız. Toplam 18 metre genişliğinde asfalt kaplama yapılacak yolun 12 metresi taşıt yolu, 6 metresi otopark alanı olarak tasarlandı. Yol düzenleme çalışmalarıyla birlikte altyapı çalışmaları da yürütüyoruz. Ayrıca altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sıcak asfalt kaplama çalışması da yapılacak yolun gerekli yatay ve düşey işaretlemeleri de yapacağız "

"KALICI VE STANDARDI YÜKSEK OLAN YOLLAR YAPMAYI ÖNEMSİYORUZ"

Kayseri'ye yakışan hizmetler yapmak için hummalı çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç " Koordineli bir şekilde görüldüğü gibi buradaki ana arterimizi, hem plandaki yerine oturtuyoruz, hem de kavşak düzenlerimizle birlikte yapıyoruz. Bu yolları yaparken, gerek yeşilini, gerekse de standartının yüksek olmasını önemsiyoruz. Aynı zamanda bisiklet yollarını eklemek suretiyle hem pandemi sürecinin de ruhuna uygun şekilde, hem de Kayserimizin de fiziki koşullarına uygun şekilde, bisiklet yolları yapıyoruz. Kalıcı ve standardı çok yüksek bu yolların bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hakikaten apartmanlarımız, iş yerlerimiz ortaya çıkmış. Cenabı Allah hak sahiplerine helalinden bol rızık versin. Hayırlı uğurlu olsun. Bizimle birlikte yapılan altyapı çalışmalarıyla da dört dörtlük çalışma hayata geçmiş oluyor" dedi.

Başkan Büyükkılıç'ın denetim yaptığını görüp, kolaylıklar dileyen MHP 25. Dönem Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz da "Büyükşehir Belediye Başkanım daha öncede Melikgazi Belediye Başkanıyken buraları başlattı. Burada gecekondu vardı. Görüyorsunuz, maşallah ilçe kuruldu buraya. Önümüzü açıyorlar. İnşaatımız bitmeden yolumuzu yapıyorlar. Kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Baş mimari Kazım Karabekir'in. Kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Dönüşüm, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 14:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, 'Düzenli ve gelişmiş' Kayseri için hizmetlerini sürdürüyor - Son Dakika

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