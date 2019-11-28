Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç: "e38 bir alışverişten daha fazlası"
Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç: 'e38 bir alışverişten daha fazlası' - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç: "e38 bir alışverişten daha fazlası"

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 150. yılda 150 projesi arasında yer alan e ticaret projesi yarın açıklanıyor.

Başkan Büyükkılıç:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 150. yılda 150 projesi arasında yer alan e ticaret projesi yarın açıklanıyor. Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası olan KAYMEK bünyesinde e38 adıyla yeni bir marka doğuyor.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın açıklayacağı e38 projesi, "Bir ticaretten daha fazlası" sloganıyla hizmet verecek. Başkan Büyükkılıç'ın yerel kalkınma projesi içerisinde önemli bir yer tutan proje yarın saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda tanıtılacak.


E38 sitesiyle KAYMEK bünyesinde kursiyerler tarafından yapılan binlerce eserin tüm dünyaya satışı imkanı doğacak. Kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler ev ekonomisine de katkı sağlayacak. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluştu: Hedef 'İstanbul Yatırım Ajansı' kurmak
Meclis'te "Tank Palet Fabrikası" tartışması! "General eskisi" ifadeleri gerginlik çıkardı Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kuvvetli fırtına uyarısı Trump'tan Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyaret: Askerlere hindi ikram etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:38:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç: "e38 bir alışverişten daha fazlası"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]