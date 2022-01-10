Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 4. Kayseri Kitap Fuarı'nda kendisi ile görüşmek istediğini belirten not bırakan 12 yaşındaki Ecrin Cebel ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, hafta sonu Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin kentteki öğrenci kulüpleri temsilcilerini buluşturduğu toplantıda 6. sınıf öğrencisi, 12 yaşındaki Ecrin Cebel isimli öğrenci ile de buluştu.

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen ve Büyükkılıç'ın gençlere yönelik projelerinin çok hoşuna gittiğini ifade eden Ecrin, "Çarşıda başkanımızın fotoğraflarını görüyordum, onunla görüşmek istedim. Kitap Fuarı'na gittiğimizde Gençlik Meclisi'nin standında 'Başkanımıza mesaj yollayabilirsiniz' yazıyordu. Ben de mesaj gönderdim, 'Nasılsınız başkanım? Sizi çok merak ediyorum. Görüşmeyi çok istiyorum, bir gün inşallah görüşürüz' diye yazdım." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç da Ecrin ile bir süre sohbet etti, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.