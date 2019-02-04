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Başkan Büyükkılıç: "Eğitim Seferberliği ile 2023 Hedeflerine Hazırız"

40 dakika önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Osman Hilmi Kalpaklıoğlu Ortaokulu ile İmamhatip Ortaokulu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenler ile sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç:
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Osman Hilmi Kalpaklıoğlu Ortaokulu ile İmamhatip Ortaokulu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenler ile sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2018-2019 eğitim öğretim yılı 2. dönemi tüm öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı ve başarılı bir eğitim-öğretim dönemi geçirilmesini diledi.

Okul Yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Başkan Memduh Büyükkılıç, 15 günlük sömestre tatilinde öğrencilerin parklarda gönüllerince eğlendiğini ancak Belediyenin bu tatil günlerinde yine okullarda çalışmalar yaparak gerçekleştirdiğini söyledi

Belediye olarak ilçenin her türlü alt yapı, yol, park gibi fiziki yapılar yanında ayrıca bu şehirde yaşayan bireylerin sosyal, kültür, spor, eğitim gibi ihtiyaç ve taleplerinden de sorumlu olduklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Melikgazi Belediye olarak eğitime büyük önem veriyoruz. İlköğretim, ortaokul ve lise okulları yaparak hizmete açtık. Bunun yanında öğretmen odalarımızın yenilenmesi çalışması ile bu zamana kadar 100'ün üzerinde okulumuzun çevre düzenleme çalışmalarını hayata geçirdik. Okul idarecileri tarafından belirlenen öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapıyoruz. Kısacası biz geleceğimizi önemsiyor, en önemli yatırımın eğitime ve öğrenciye olmasını belirtmek istiyorum. Bu vesile ile de bütün öğretmen ve öğrencilerimize ikinci dönem eğitim ve öğretimde başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç, öğrenciler ile birlikte okulu gezdi ve öğrenciler ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:16 Kaynak: İHA

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