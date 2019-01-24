Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç: "Eğitimde Başarının Sırrı Günlük ve Düzenli Çalışmaktan Geçer"

Başkan Büyükkılıç: "Eğitimde Başarının Sırrı Günlük ve Düzenli Çalışmaktan Geçer"

47 dakika önce

Tınaztepe Sosyal ve Spor Tesislerin de incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve AK Parti Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu tesisin bir eğitim ve kurs yuvası olduğu gibi bölgenin sosyal yaşamına da renk ve hareketlilik kazandırdığını söyledi.

Başkan Büyükkılıç:
Tınaztepe Sosyal ve Spor Tesislerin de incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve AK Parti Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu tesisin bir eğitim ve kurs yuvası olduğu gibi bölgenin sosyal yaşamına da renk ve hareketlilik kazandırdığını söyledi.

YKS kurs öğrencileri ile sohbet eden ve derslerine konuk olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrencilere tecrübeleri ve eğitim hayatından örnekler vererek başarının sırrının günlük ve düzenli çalışmaktan geçtiğini kaydetti. Tınaztepe tesisinin çok amaçlı ve büyük ölçekli bir bölge tesisi olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç; "Eğitime ve öğretime büyük önem veriyoruz. Çünkü geleceğe önem veriyoruz. Onların bilgili, tecrübeli ve bilinçli olmaları son derece önemlidir. Üniversiteye hazırlık kurslarımız ile her yıl yüzlerce öğrencimizin üniversiteli olmalarına vesile oluyoruz. Bugün hem tesisimizi gezdik ve incelemelerde bulunduk, daha da önemlisi öğrencilerimiz ile sohbet ettik. Onlara moral verdik" dedi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Tınaztepe çok amaçlı tesisleri Kayseri genelinde yayacaklarını ve her ilçede mutlaka bulunacağını bunun için gerekli planlamanın yapıldığını sözlerine ekledi.

YKS kurs öğretmen ve öğrencileri ise üniversiteye hazırlık kursları ile adaylara sağladığı destek ve imkanlardan dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:25 Kaynak: İHA

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