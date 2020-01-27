Başkan Büyükkılıç Elazığ'a gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç Elazığ'a gidiyor - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç Elazığ'a gidiyor

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6,8 büyüklüğündeki depremin vurduğu Elazığ'a gidiyor.

Başkan Büyükkılıç Elazığ'a gidiyor, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6,8 büyüklüğündeki depremin vurduğu Elazığ'a gidiyor. Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'da incelemelerde bulunacak ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin Elazığ'da yapılmasını kararlaştırdığı toplantıya katılacak.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Elazığ depreminin hemen ardından gerekli koordinasyonu sağlayarak, bölgeye iş makineleri ve arama kurtarma ekipleri sevk ettiklerini belirterek, Elazığ ziyaretiyle de bölgede yapılabilecekleri görme şansı bulacaklarını söyledi. Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'nın bu ay İzmir'de yapılacağını; ancak encümen üyelerinin de talebiyle toplantının Elazığ'da yapılmasının kararlaştırıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesinde yapacakları toplantıda Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlarımız için nelerin yapılabileceğini de ele alacaklarını söyledi.


Toplantının yanı sıra deprem bölgesi Elazığ ile Malatya'da incelemelerde bulunacaklarını da ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, depremzede vatandaşlarla da görüşeceklerini kaydetti. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:57 Kaynak: İHA
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