Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç: "Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile Kayseri Merkez Olacak"

Başkan Büyükkılıç: "Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile Kayseri Merkez Olacak"

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, elektrik ve elektronik mühendisliğinin dünyayı şekillendirdiğini ve küçülttüğü çünkü artık enerji ve bilgi akışı saniyeler içinde olmakta ve bundan da toplumların daha rahat ve konfor içinde yaşadığını söyledi.

Başkan Büyükkılıç:
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, elektrik ve elektronik mühendisliğinin dünyayı şekillendirdiğini ve küçülttüğü çünkü artık enerji ve bilgi akışı saniyeler içinde olmakta ve bundan da toplumların daha rahat ve konfor içinde yaşadığını söyledi.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Kayseri Odası tarafından düzenlenen sertifika töreninde konuşma yapan Başkan Büyükkılıç,Kayseri'nin gerekli yatırımlar ile bundan böyle sanayi yatırımları ile enerji, elektrik ve buna bağlı elektronik malzeme, araç ve parçalarında üretim merkezi olacağını kaydetti.

Kayseri Serbest Bölgesinde gerekli alt yapı ve tesislerin bulunduğunu ve Elektrik ve Elektronik yatırımlar için yabancı firmaların ilgi merkezi olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Elektrik ve Elektronik malzeme üretimi, bilgisayar, televizyon ve her türlü üretim için dünya şirketleri ile görüşmelerin devam ettiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:26 Kaynak: İHA

Melikgazi, belediye başkan adayı, Kayseri, Güncel
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