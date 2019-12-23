Başkan Büyükkılıç, Erciyes'e çıkarak yerli ve yabancı ziyaretçilerle görüştü - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden birisi haline gelen Erciyes; açık pistleri, mükemmel hizmeti ve harika lezzetleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'e çıkarak Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden gelen ziyaretçilerle görüştü ve Erciyes'le ilgili fikirlerini aldı. Başkan Büyükkılıç, özellikle kayak tutkunlarını Erciyes'e davet etti.



Kar yağışının yetersizliği nedeniyle pek çok kayak merkezi kayak sezonunu açamazken Erciyes, modern karlama ünitelerinin de desteğiyle sezonu açtı ve açmasıyla da büyük ilgi görmeye başladı. Hafta sonu İstanbul'dan İzmir'e, Adana'dan Konya'ya, Ankara'dan Gaziantep'e kadar Türkiye'nin pek çok ilinden kayak severler Erciyes'e akın etti. 20 Aralık Cuma günü yapılan ilk charter seferle Polonya'dan gelen turist kafilesinin yanı sıra Erciyes'in Güney Amerika'dan dahi konukları vardı.



BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ ERCİYES'TE



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'e çıkarak yerli ve yabancı misafirlerle görüştü. Çocuklarla yakından ilgilenen, ziyaretçilerin Erciyes'le ilgili görüşlerini alan Başkan Büyükkılıç, Erciyes'in hizmet kalitesi ve modern tesisleri ile herkesin takdirini kazanan bir kış turizm merkezi olduğunu söyledi. Erciyes'in yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Erciyes bizim gurur kaynağımız, yüz akımız. Uluslararası standartlardaki gerek mekanik tesislerimiz, gerekse kayak pistlerimiz ile herkes için bir cazibe merkezi. Kış boyunca Polonya, Ukrayna, Rusya ve Belarus'tan yapılacak olan charter seferlerimiz başladı; ama bunun yanında Meksika ve Brezilya'dan dahi Erciyes'e gelenler söz konusu. Amacımız yabancı ziyaretçi sayımızı daha da artırmak. Bereketli ve yoğun kalabalık var. Daha fazla kar yağmasını bekliyoruz; ancak pislerimiz açık. Erciyes'i gerek yönetim anlayışı, gerek fiyatı, gerekse hizmet kalitesiyle herkes takdir ediyor" diye konuştu. Başkan Memduh Büyükkılıç, özellikle kayak tutkunlarını da Erciyes'e davet etti.



"SUCUK VE PASTIRMA ERCİYES'TE YENİR"



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'teki yerli ve yabancı ziyaretçilerin yanı sıra sucuk-ekmek, balık-ekmek, cips, kestane satışı yapan esnaflarla da görüştü. Kardanadam tesislerindeki misafirlerle sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri pastırmasının özelliğine de vurgu yaptı. Erciyes'te sucuk ve pastırma yemenin bir başka keyif olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'mizde sucuğun ve pastırmanın yeri bir başka; ancak Erciyes'imizde daha da başka. Reklam yapmıyoruz, kaliteyi paylaşıyoruz" diye konuştu. Başkan Memduh Büyükkılıç, bir grup misafire sucuk ekmek de ikram etti. - KAYSERİ