Başkan Büyükkılıç; Erciyes'e çıktı, yerli ve yabancı misafirlerle görüştü, esnafları ziyaret etti... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç; Erciyes'e çıktı, yerli ve yabancı misafirlerle görüştü, esnafları ziyaret etti... - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç; Erciyes'e çıktı, yerli ve yabancı misafirlerle görüştü, esnafları ziyaret etti...

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'i yakından takip etmeye devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç; Erciyes'e çıktı, yerli ve yabancı misafirlerle görüştü, esnafları ziyaret etti..., System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'i yakından takip etmeye devam ediyor. Hafta sonları Erciyes'e çıkarak yerli ve yabancı misafirlerle görüşen Başkan Büyükkılıç, bu hafta sonu yine Erciyes'teydi. Başkan Büyükkılıç, Erciyes'in kayak severler için çok önemli bir değer olduğunu söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'e eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte çıktı. Öncelikle Kardanadam Tesislerini ziyaret ederek Erciyes'teki lezzetlerin tadını çıkaran yerli ve yabancı misafirlerle görüşen Başkan Büyükkılıç, bir süre mantı ve gözleme yapımını da izledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha sonra pistlerde kayak yapanlar ve gondola binen misafirlerle görüştü. Ziyaretçilerin Erciyes'le ilgili görüşlerini alan Başkan Memduh Büyükkılıç, kar yağışının sürmesiyle pistlerin mükemmel olduğunu ve özellikle hafta sonunda Erciyes'e büyük ilgi gösterildiğini söyledi. Erciyes'in uluslararası standartlardaki pistleri ve tesisleriyle kayak severler için büyük bir değer olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, " Türkiye'de bu niteliklerde bir kayak merkezi yok. Erciyes'e gelen herkeste büyük bir memnuniyet var. Vatandaşlarımızın olumlu ya da olumsuz bir tepkisi olup olmadığını öğreniyoruz; ancak olumsuz bir değerlendirmesi olan bulunmuyor. Otellerimiz dolu. Her hafta charter seferlerle yurt dışından turistler geliyor. Erciyes'e gelenler bu güzellikleri görüyorlar ve halka halka dünyaya yayıyorlar" dedi. Başkan Memduh Büyükkılıç'ın görüştü kayak severler, zengin sporu olarak bilinen kayağı Erciyes'te çok uygun fiyatla yaptıklarını belirterek, herkesi Erciyes'e davet ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te olası sağlık sorunlarına anında müdahale eden 112 Acil ekiplerini de ziyaret etti. Erciyes Kayak Merkezi'nde profesyonel sağlık hizmetini İl Sağlık Müdürlüğü'nün verdiğini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, İl Sağlık müdürü şahsında tüm ekiplere teşekkür etti. Başkan Memduh Büyükkılıç, Tekir bölgesindeki ziyaret ve incelemelerinin ardından Hisarcık bölgesine geçti. Buradaki esnafları ziyaret eden, yerli ve yabancı misafirlerle görüşen Başkan Büyükkılıç, misafirlere hamburger ikram etti.


Başkan Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te Spor A.Ş. tarafından kayak eğitimlerini de izledi. 7-14 yaş grubu öğrencilerin katıldığı eğitimleri takip eden Başkan Büyükkılıç, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş'tan bilgi aldı. Öğrencilerle birlikte "Pastırma denince akla Kayseri, kayak denince akla Erciyes gelir" vurgusunu yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in bulunmaz bir kayak merkezi olduğunu söyledi. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şaka faciayla bitti! Arkadaşının sevgilisini başından vurdu
10 yıllık eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, yaşadığı korku dolu anları anlattı Toplu cinsel istismara uğradığını söyleyen genç kadın, suçlu bulundu! Hapis ve para cezasıyla yargılanıyor Çin yapımı ilk Tesla otomobil gün yüzüne çıkıyor

Son Dakika Haberleri
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile baş başa görüştü - Son Dakika
18:21 Libya tezkeresi Meclis'te - Son Dakika
18:20 Emniyetten yılbaşı tedbirleri açıklaması - Son Dakika
18:20 Hava Harp Okulu öğrencilerinin FETÖ'den yargılanmalarına devam edildi - Son Dakika
18:20 Yeni Delhi'de Türkiye-Hindistan ilişkilerinin tarihi ve geleceği konuşuldu - Son Dakika
17:43 Şaka faciayla bitti! Arkadaşının sevgilisini başından vurdu - Son Dakika
17:42 10 yıllık eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, yaşadığı korku dolu anları anlattı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 18:23:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Büyükkılıç; Erciyes'e çıktı, yerli ve yabancı misafirlerle görüştü, esnafları ziyaret etti... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]