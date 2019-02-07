Başkan Büyükkılıç: "Erciyes Suyu Marka Olacak"
1 saat önce
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri şehrinin en büyük özelliğinden birinin çeşmelerinden içilebilinir su akması olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
, Kayseri
şehrinin en büyük özelliğinden birinin çeşmelerinden içilebilinir su akması olduğunu söyledi.
Kayseri şehrinde birçok ilden birçok marka içme suyunun pet şişelerle geldiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Erciyes
Dağında birçok pınar ve su kaynakları olduğunu bunun Erciyes ismiyle paketlenip satışa sunulmasının Kayseri için ayrı bir değer olacağını kaydetti.
Erciyes uyunun marka olması ile aynı zamanda Kayseri ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Erciyes Dağının suyunun Türkiye
çapında içme suyu olarak satışa sunulması için gerekli fizibilite çalışmalarının yapıldığını ve planlandığını sözlerine ekledi. - KAYSERİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:13 Kaynak: İHA
Sivil Polisi Av Tüfeği ile Vuran Zanlının Savunması Pes Dedirtti: Sevgilimin Kocası Sandım
Baraj Suyunun Altında Kalan Köy Ortaya Çıktı
Galatasaraylı Bir Taraftar Kırmızı Kart Gören Hatayaspor Kalecisi Ömer Alıcı'ya Su Şişesi Fırlattı
Müşteri Olarak Bindi, Taksicinin Başından Aşağı Su Döktü