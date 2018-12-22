Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç, Erciyes'te Esnafı Ziyaret Etti

Başkan Büyükkılıç, Erciyes'te Esnafı Ziyaret Etti

6 saat önce

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde bulunan esnafı ziyaret etti, hafta sonu tatiline gelen tatilciler ile sohbet ederek hangi şehirlerden geldiklerini sordu.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes'te Esnafı Ziyaret Etti, System.String[]
Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde bulunan esnafı ziyaret etti, hafta sonu tatiline gelen tatilciler ile sohbet ederek hangi şehirlerden geldiklerini sordu.

Erciyes Kayak Merkezi'nde esnafı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, Erciyes Dağı'nın doğal yapısı ve barındırdığı bitki ile hayvan türleri ile dünyada farklı bir yeri olduğunu söyledi.

Erciyes Dağı Kış ve Doğa Sporları merkezinin Anadolu ve Türkiye için bir şans olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç "İlçe sınırları içinde yer alan Erciyes Dağı bir doğal park niteliğindedir. Organik olarak üretilen bal ile yine burada yaşayan bölge halının ürettiği doğal peynir, tereyağı gelen turistler için aranılan organik ürünler olduğu kadar bölge halkının geçim ve esnafın geçim kaynağıdır. Tamamen yöresel yiyecek ve el sanat ürünlerini satışa sunan esnafımızı ziyaret ederek sohbet ettik. Kış sezonunun açılması ile hayırlı olsun diyerek, bol kazançlar temennisinde bulunduk" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:01 Kaynak: İHA

Melikgazi, Kayseri, Kayak Merkezi, Erciyes, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Göztepe, Deplasmanda Ankaragücü'nü 3 Golle Geçti Balık Avına Çıkan Vatandaş, Oltayla 21 Kiloluk Kılıç Balığı Yakaladı

Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:58:44. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç, Erciyes'te Esnafı Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]