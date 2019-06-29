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Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin mezuniyet törenine katıldı

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin mezuniyet töreninde tıp doktoru, şehir doktoru ve gönül doktoru unvanlarıyla anılmaktan duyduğumu memnuniyeti ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin mezuniyet törenine katıldı, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin mezuniyet töreninde tıp doktoru, şehir doktoru ve gönül doktoru unvanlarıyla anılmaktan duyduğumu memnuniyeti ifade etti. Genç meslektaşlarına seslenen Başkan Büyükkılıç, aidiyet vurgusu yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ve Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ile birlikte Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 45. Dönem mezuniyet törenine iştirak etti.

Sözlerinin başında "Tıp doktoru, şehir doktoru ve gönül doktoru" unvanlarıyla anılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Sevgili meslektaşlarım" diyerek söze başladı ve genç doktorları tebrik ederek başarılar diledi. Konuşmasında aidiyet vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, "İnşallah şehrimizde kaldığınız sürece aidiyet duygusu oluşturmuşuzdur ve umarım ki Kayseri'mizden memnun ayrılacaksınız. Hayatınız boyunca Ay Yıldızlı Türk Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, şehrimize ve insanımıza sahip çıkacaksınız. Bu duygularla hayatınız boyunca başarılı olmanızı diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ve mezunlara diplomaları verildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:15 Kaynak: İHA
Kayseri, Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi, Güncel
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