Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç: "Eski Sanayi Bölgesi İçin Yeni Projeleriniz Var"

Başkan Büyükkılıç: "Eski Sanayi Bölgesi İçin Yeni Projeleriniz Var"

12 dakika önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Eski Sanayi Bölgesini gezerek sanayi esnafı ve vatandaşlarla sohbet ederek bu bölge için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç:
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Eski Sanayi Bölgesini gezerek sanayi esnafı ve vatandaşlarla sohbet ederek bu bölge için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulundu.

Eski Sanayi esnafları tarafından ilgi ile karşılanan Başkan Büyükkılıç, esnaf dostu bir belediye olarak, yeni yapılan sitelerin yanında mevcut esnaf sitelerinin dış cephe bakım onarım, çevre düzenlemesi, asfalt ve alt yapı çalışmaları ile şartlarının daha da iyileştirilerek, hem ticaret yapan esnafların hem de buralardan alış veriş yapan vatandaşların daha nezih ortamlarda işlerini yapmalarına imkan sağladıklarını kaydetti.

Eski Sanayi Bölgesinin 1950"li yıllarda yapıldığını ve yaklaşık 70 yıldır hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Organize Sanayi, Mimarsinan Organize, Serbest Bölge, Demirciler ve Ağaç işleri Sitesi, İnşaat Malzemecileri sitesi ile Çelik Eşyacılar sitesi gibi birçok bölge de çalışma gerçekleştirdikleri şimdi sıranın Eski Sanayi Bölgesine geldiğini söyledi.

Kapalı Çarşı esnafı ile olduğu gibi Eski Sanayi Bölgesi esnafı ile toplantılar yapılacağını ve hazırlanan 3 ayrı proje hakkında bilgi vereceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Eski Sanayi Bölgesi esnafları ile istişare içinde karar alacaklarını ve bu bölgenin yeni vizyon ve misyonu ile Kayseri'ye kazandıracaklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:56 Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, belediye başkan adayı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanlığı Duyurdu: Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınında 4 Türk Hayatını Kaybetti Türk Bayrağını Yaktığı Söylenen AK Partili Belediye Başkan Adayı, MHP'ye Sert Çıktı

Takım Elbiseyle Simit Satıyor! Bu Simitçiyi Gören Takdir Ediyor Market Reyonları ile Pazar Arasındaki Fiyat Farkı Tepkilere Yol Açıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 10:08:05. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç: "Eski Sanayi Bölgesi İçin Yeni Projeleriniz Var"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]