Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan Yöresel Ürünler Fuarı'nı gezdi. Başkan Büyükkılıç, fuarda yer alan esnaflar ve alışveriş için gelen vatandaşlarla sohbet etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan Kayseri'den ve il dışından esnafların bulunduğu Yöresel Ürünler Fuarı'nı gezdi. Fuardaki tüm stantları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, satışı yapılan ürünleri inceledi ve esnaflarla sohbet etti.



Alışveriş için gelen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi. Başkan Memduh Büyükkılıç, fuar ziyareti sırasında esnaflar ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafları da çektirdi. - KAYSERİ